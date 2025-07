Nuovo show di stephen king reinventa i suoi personaggi horror più spaventosi

Il panorama delle produzioni basate su opere di Stephen King si arricchisce continuamente di adattamenti che cercano di catturare l'essenza dei personaggi più inquietanti e memorabili. Recentemente, una nuova serie televisiva ha proposto versioni rivisitate di due figure iconiche, spesso associate a scene cult del cinema horror. Questo articolo analizza le somiglianze tra i personaggi della nuova produzione e le loro controparti storiche, evidenziando anche i riferimenti sottili e le differenze narrative rispetto ai classici. personaggi iconici e le loro trasposizioni nelle nuove produzioni. il confronto tra i gemelli di the institute e le sorelle del shining.

L'Istituto (The Institute) è la nuova serie tratta dal romanzo di Stephen King incentrata sul rapimento del giovane Luke Ellis. La serie è già approdata in Italia su MGM+, canale aggiuntivo di Prime Video (primo episodio gratuito, poi in abbonamento).

