Arezzo, 29 luglio 2025 – Nuovo responsabile per scuola tennis e settore agonistico del Valtiberina Tennis & Sports. Il circolo di Sansepolcro ha consolidato il proprio staff tecnico con l'inserimento del Maestro Nazionale Clemente Monaco che porrà esperienze e professionalità al servizio dello sviluppo del movimento tennistico nella vallata, con l'obiettivo di elevare la qualità dell'insegnamento e dei risultati agonistici. Questo nuovo ingresso configura un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita condotto dal Valtiberina Tennis in sinergia con il Tennis Giotto, con l'introduzione di una figura specifica per la pianificazione delle diverse attività , la valorizzazione dei giovani talenti del territorio e il coordinamento tra dirigenti, tecnici, atleti e famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

