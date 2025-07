Nuovo piano sosta ospedale di Reggio Emilia | ecco la mappa

Reggio Emilia, 29 luglio 2025 – Parcheggi a rotazione e di sosta lunga, con tariffe da 0,50 centesimi a 1,5 euro, oltre a opzioni giornaliere a 2 euro per una mezza giornata e 4 euro per tutto il giorno; due ore di parcheggio gratuito per circa 500 stalli e un’area di sosta gratis da 350 posti per i dipendenti; sempre per i dipendenti, opzioni di abbonamento a 30 euro l’anno o 15 euro al mese150 euro all’anno. Sono solo alcuni dei punti su cui si sofferma il nuovo piano sosta dell’Ausl per l’ospedale Santa Maria Nuova. Una progettazione che sarĂ discussa questa sera in commissione consiliare del Comune di Reggio, riportata in una mappa (vedi sopra, ndr ) dove vengono indicate le varie aree di sosta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo piano sosta ospedale di Reggio Emilia: ecco la mappa

In questa notizia si parla di: sosta - piano - ospedale - reggio

Sosta selvaggia a Empoli, nuovo piano. “Ecco 30 posti in più e controlli serratissimi” - Empoli, 7 giugno 2025 – Pìù posti ovvero 30 stalli per i residenti e lotta alla sosta selvaggia. Varato dall’amministrazione un nuovo piano di sosta per disciplinare il parcheggio in centro, dando una risposta alle richieste provenienti da cittadini e commercianti.

Sosta e viabilità : un piano contro il caos dei turisti a Crespi d’Adda - Salvaguardare da traffico e sosta selvaggia il villaggio operaio di Crespi d’Adda, uno dei siti industriali meglio conservati d’Europa, Patrimonio Unesco, sempre più meta turistica con tutti i problemi che questo comporta.

Stragi senza sosta. Piano degli Stati uniti per governare Gaza - Gli americani annunciano «buone notizie» per Gaza e per il Medio Oriente prima del viaggio di Donald Trump nel Golfo la prossima settimana.

News in Pillole della Gazzetta di Reggio Edizione di Mercoledì 23 Luglio 2025 Con Evaristo Sparvieri, Alice Benatti ed Elisa Pederzoli Parliamo di - Nuovo piano sosta in ospedale - Sanatoria per le laure mutilate - Coniglio usato per un gioco alla sag Vai su Facebook

Reggio, nuovo piano sosta Comune-Ausl per i parcheggi dell’arcispedale Santa Maria Nuova e dell'ex ospedale Spallanzani https://24emilia.com/reggio-nuovo-piano-sosta-comune-ausl-per-larcispedale-santa-maria-nuova/… Vai su X

Nuovo piano sosta ospedale di Reggio Emilia: ecco la mappa; Presentato oggi il nuovo progetto di aggiornamento del piano sosta dell’Arcispedale Santa Maria Nuova ed ex Ospedale Spallanzani di Reggio Emilia: integrate le principali richieste pervenute nel corso del confronto di questi mesi con le sigle sindacali e in C; Santa Maria Nuova, nuovo piano parcheggi Due ore di sosta gratuita per tutti “Una vittoria della petizione popolare”.

Nuovo piano sosta ospedale di Reggio Emilia: ecco la mappa - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

Nuovi parcheggi e tariffe gratis: come cambia la sosta all’ospedale di Reggio Emilia - E’ stato presentato il nuovo piano del Santa Maria Nuova realizzato da Comune e Ausl: obiettivo è rispondere alle tante e differenti necessità delle diverse tipologie di utenza, garantendo la giusta r ... Lo riporta msn.com