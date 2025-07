nuovo istruttore tecnico cercasi via al bando per diplomati e laureati

La Provincia di Lucca ha pubblicato sul proprio sito il secondo avviso che rientra nel progetto delle selezioni uniche per l’assunzione negli enti locali. La seconda selezione, riguarda ancora una figura appartenente all’Area degli Istruttori (ex categoria C) per la quale occorre il diploma superiore: quella di istruttore tecnico. Tra i requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione c’è il diploma tecnico in costruzioni, ambiente e territorio (Cat), il diploma di geometra o Perito industriale in edilizia. Possono essere ammessi anche candidati con titoli superiori come i diplomi universitari di aerea tecnica, laurea triennale, laurea magistrale, laurea specialistica e diploma di laurea del vecchio ordinamento sempre in ambito tecnico (architettura, urbanistica, ingegneria). 🔗 Leggi su Lanazione.it

