Le ultime anticipazioni riguardanti la serie Fourth Wing di Rebecca Yarros svelano dettagli che potrebbero risolvere alcuni misteri rimasti irrisolti nel corso della narrazione. In particolare, un’inedita scena bonus potrebbe aver fatto luce sulla identità del nuovo fratello venin di Xaden, alimentando nuove teorie tra i fan. Questo approfondimento analizza gli elementi chiave emersi e le implicazioni per il futuro della saga. la nuova scena bonus di Fourth Wing potrebbe aver chiarito il ruolo del fratello venin. la scena bonus mostra garrick chiamare xaden “fratello”. Secondo quanto riportato dal Fantasy Fangirls Podcast, la scena supplementare pubblicata da Yarros su Instagram potrebbe aver fornito una risposta alla domanda circa l’identità del nuovo fratello venin di Xaden. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuove rivelazioni su fourth wing svelano il mistero di onyx storm

