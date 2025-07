Nuova vita per i papiri sepolti dal Vesuvio | 11,5 milioni dall’Europa al progetto UnLost

Un finanziamento europeo da 11 milioni e mezzo di euro darà nuovo impulso allo studio dei papiri di Ercolano, i testi antichi sepolti sotto la cenere del Vesuvio nel 79 d.C. e mai del tutto decifrati.A guidare il progetto, chiamato UnLost, sarà Federica Nicolardi, docente di papirologia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Nuova vita per i papiri sepolti dal Vesuvio: 11,5 milioni dall’Europa al progetto UnLost - Per sei anni, il team cercherà di recuperare porzioni inedite dei rotoli conservati nella Biblioteca Nazionale di Napoli, ricorrendo a tecniche di scansione avanzata e algoritmi di ricostruzione non i ... Segnala napolitoday.it

Undici milioni di euro per scoprire i misteri dei papiri carbonizzati di Ercolano - saranno impegnati a recuperare quello che ancora cela la biblioteca della Villa dei Papiri, l'unica greca e latina di epoca romana a noi pervenuta dall’Antichità, sepolta dall'eruzione del Vesuvio del ... Da fanpage.it