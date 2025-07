Nuova rete per aiutare i più fragili Orti cucina uso dei bus fotografia Laboratorio estivo per l’autonomia

Un progetto che unisce scienza, solidarietà e comunità . L’Amministrazione comunale di Cortona ha dato il via libera a " SpazioLab25 ", il laboratorio estivo dedicato ai giovani con disabilità , in particolare con disturbi dello spettro autistico. L’iniziativa nasce grazie ai fondi raccolti durante il congresso odontoiatrico "Authentic Smiles", svoltosi lo scorso inverno sotto la direzione del dottor Andrea Fabianelli. Il laboratorio, in programma dal 25 agosto al 12 settembre, è curato da Polis ed è parte del più ampio "Laboratorio delle autonomie", servizio educativo del Comune. Le attività includono laboratori di orto, cucina, manipolazione, esperienze di autonomia in contesto urbano, uso dei mezzi pubblici, spesa al mercato e il progetto "Fotografo per un giorno", con un evento finale di restituzione pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova rete per aiutare i più fragili. Orti, cucina, uso dei bus, fotografia. Laboratorio estivo per l’autonomia

