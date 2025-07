In un'epoca che vede la mobilità reinventarsi continuamente, Audi presenta un nuovo modello che cerca di ritagliarsi un posto in paradiso: la Audi A6 Sportback e-tron, la prima berlina con questa carrozzeria realizzata con una trazione 100% elettrica. Tale vettura non è solamente un ulteriore tassello alla gamma elettrificata dei Quattro Anelli, ma una perfetta rappresentante del principio “Vorsprung durch Technik” tanto caro alla Casa teutonica, proiettando la dinamica, il piacere di guida, il comfort e la digitalizzazione tipici del brand in una dimensione ancora più elevate. Un design convincente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuova Audi A6 Spotback e-tron, aerodinamica da urlo: l'autonomia sorride