L’Audi A3 è stata rivisitata ad inizio 2024 con un importante restyling che ha visto una rivisitazione estetica fuori e qualche ritocco dentro. In ottica di un assestamento dei nuovi piani produttivi del costruttore tedesco, che sembrava dovesse virare al solo elettrico in tempi brevi, ma che sembra voler tornare parzialmente indietro, ecco cosa potrebbe bollire in pentola per quanto riguarda il modello SA3 Entro il 2027 dovrebbero arrivare importanti aggiornamenti sull’auto. Non sappiamo ancora se si tratterĂ della nuova generazione o se avremo un nuovo importante restyling del modello attuale. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Audi A3 2027: nuovo modello o secondo restyling?

