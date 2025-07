Nuoto speranza Cerasuolo per spezzare la maledizione dell’oro mondiale mancante D’Ambrosio alla prova nei 100 sl

Quarta giornata di gare all’orizzonte nei Mondiali 2025 di nuoto in corsia a Singapore. La World Acquatics Championships Arena sarà teatro al mattino delle batterie in particolare dei 100 stile libero, dove Carlos D’Ambrosio cercherà di replicare il medesimo percorso nei 200 sl, coincisi con la finale e un record nazionale stampato nel penultimo atto. Non sarà semplice vista la concorrenza mostruosa che si troverà a fronteggiare, con atleti come il rumeno David Popovici, il campione olimpico Pan Zhanle e l’americano Jack Alexy, in grado di stampare crono sotto i 47?, senza ovviamente dimenticarsi dell’australiano Kyle Chalmers, straordinario in staffetta 4×100 sl e decisivo per la conquista per l’oro degli aussie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, speranza Cerasuolo per spezzare la maledizione dell’oro mondiale mancante. D’Ambrosio alla prova nei 100 sl

Nuoto, speranza Cerasuolo per spezzare la maledizione dell’oro mondiale mancante. D’Ambrosio alla prova nei 100 sl; Mondiali nuoto: Ceccon beffato e Sacchi lo striglia. Quadarella record, speranza Cerasuolo, Martinenghi flop.

Mondiali nuoto: Ceccon beffato e Sacchi lo striglia. Quadarella record, speranza Cerasuolo, Martinenghi flop - Thomas solo argento nei 100 dorso, Quadarella record nei 1500. Segnala sport.virgilio.it

Mondiali nuoto: avanzano Martinenghi, Cerasuolo e Razzetti - Simone Cerasuolo con il miglior tempo e Nicolò Martinenghi nei 50 rana, Alberto Razzetti e Federico Burdisso nei 200 farfalla avanzano in semifinale ai mondiali di nuoto in corso a Singapore. Si legge su ansa.it