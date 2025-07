Nuoto Simone Cerasuolo un fulmine! Miglior tempo in batteria nei 50 rana! Martinenghi fa il compitino

Iniziata la terza giornata di batterie alla World Aquatics Championships Arena di Singapore, la casa del nuoto in corsia di questi Mondiali degli sport acquatici. Ritmo vorticoso di bracciata nei 50 rana maschili in cui l’Italia ha mostrato chiari segnali di vitalità. È stato Simone Cerasuolo a farsi valere in maniera eccellente, aprendo le danze nel suo incedere in vasca e prendendosi il miglior tempo delle heat di 26.42, stabilendo al mattino il suo personale (limite precedente di 26.53). Vedremo se il nuotatore romagnolo, in semifinale, saprà mettere nel mirino il record italiano di Ludovico Viberti (26. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Simone Cerasuolo un fulmine! Miglior tempo in batteria nei 50 rana! Martinenghi fa il compitino

NUOTO. SIMONE PALOMBI: Il Maestro del Nuoto Italiano e il Sogno Campus a Gubbio - Simone Palombi, uno degli allenatori più apprezzati del nuoto italiano, è il mentore di atleti di punta come Federico Burdisso.

Nuoto, Simone Cerasuolo e Chiara Tarantino in evidenza a Merano. Ceccon gareggia nei 50 rana - Andata in archivio la seconda e penultima giornata di gare nel Meeting di Merano. La manifestazione è occasione per vedere all'opera alcuni atleti della Nazionale italiana di nuoto, che stanno lavorando per essere pronti in vista dei Mondiali a Singapore di fine luglio.

NUOTO – Simone Cerasuolo: Dall'argento europeo al mondiale di Singapore - In questa intervista, il giovane talento del nuoto italiano Simone Cerasuolo ci racconta il suo straordinario percorso: dalla medaglia di argento agli Europei 2022 fino al prestigioso 6° posto ai Mondiali 2024 di Doha.

