Nuoto risultati della notte | Cerasuolo super nei 50 rana e in semifinale con Martinenghi Bene Razzetti

Calato il sipario sulla terza giornata dedicata alle batterie dei Mondiali 2025 di nuoto in corsia a Singapore. Nella piscina della World Aquatics Championships Arena, si è partiti a gran velocitĂ . Sono stati i 50 rana maschili a svegliarsi nelle prime ore del mattino nostrano e, da questo punto di vista, in casa Italia ci sono motivo per cui sorridere. Si, perchĂŠ Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi si sono qualificati alle semifinali. Il romagnolo ha impressionato, andando a stabilire il proprio personale di 26.42 e svettando nell’overall davanti al giapponese Taku Taniguchi (26.65) e al tedesco Melvin Imoudu (26. 🔗 Leggi su Oasport.it Š Oasport.it - Nuoto, risultati della notte: Cerasuolo super nei 50 rana e in semifinale con Martinenghi. Bene Razzetti

In questa notizia si parla di: nuoto - cerasuolo - rana - martinenghi

LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: subito Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.16: Il coreano Choi con 27?13 si aggiudica la sesta batteria e va al comando della graduatoria provvisoria.

Nuoto, Simone Cerasuolo e Chiara Tarantino in evidenza a Merano. Ceccon gareggia nei 50 rana - Andata in archivio la seconda e penultima giornata di gare nel Meeting di Merano. La manifestazione è occasione per vedere all’opera alcuni atleti della Nazionale italiana di nuoto, che stanno lavorando per essere pronti in vista dei Mondiali a Singapore di fine luglio.

NUOTO – Simone Cerasuolo: Dall’argento europeo al mondiale di Singapore - In questa intervista, il giovane talento del nuoto italiano Simone Cerasuolo ci racconta il suo straordinario percorso: dalla medaglia di argento agli Europei 2022 fino al prestigioso 6° posto ai Mondiali 2024 di Doha.

Nuoto, Simone Cerasuolo è un siluro nelle batterie dei 50 rana ai Mondiali. In semifinale con Martinenghi - Vai su X

Ludovico Blu Art Viberti: il nuovo volto della rana mondiale | Swim Zone È il nuotatore del momento per il nuoto azzurro: Ludovico Blu Art Viberti si... Vai su Facebook

Nuoto, Simone Cerasuolo è un siluro nelle batterie dei 50 rana ai Mondiali. In semifinale con Martinenghi; Nuoto, Nicolò Martinenghi: “Ho tanta voglia di far bene nei 50 rana, ho fatto troppi errori tecnici”; Nuoto 2025 - Pass mondiale per Simone Cerasuolo e per Nicolò Martinenghi nei 50 rana - Video.

Mondiali. Super Cerasuolo e Martinenghi avanti. Batterie live - Tutte le gare saranno visibili in diretta tv in chiaro sui canali Rai Due, RaiSport +HD e Sky Sport 1 e Sky Sport Mix. Secondo federnuoto.it

Mondiali nuoto: Ceccon, Quadarella e Bottazzo in vasca per le medaglie. Il programma del 29 luglio - Nella giornata di martedì ancora in vasca Ceccon, a caccia dell’oro nei 100 dorso, ma attenzione anche ad Anita Bottazzo nella rana e a Simona Quadarella nei 1500. Segnala msn.com