Nuoto per Quadarella-Ceccon è argento | azzurra frantuma il record europeo nei 1500 sl

Simona Quadarella ha frantumato il record europeo: ha chiuso in 15'31"79, sette secondi in meno della danese Lotte Friis, che nel 2013 nuotò la distanza in 15'38"88. Medaglia d'oro per la leggenda Katie Ledecky

