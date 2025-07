Nuoto Nicolò Martinenghi | Ho tanta voglia di far bene nei 50 rana ho fatto troppi errori tecnici

Necessario ripartire. Lo dovrà fare Nicolò Martinenghi nelle semifinali dei 50 rana maschili in questi Mondiali 2025 di nuoto in corsia a Singapore. Nella piscina della World Aquatics Championships Arena, l’azzurro ha stampato un crono da 26.90 nelle batterie mattutine, che era stato ironia della sorte il tempo al passaggio dei 50 nei 100 rana di ieri, conclusi con l’argento. Un riscontro sintomatico del fatto di quanti margini abbia Tete in vista del penultimo atto, avendo ben chiaro cosa fare: “ Stamattina ho fatto una gara in rimonta, per via di troppi errori tecnici, già dal tuffo. Tuttavia, sapevo che con questo tempo mi sarei qualificato, quindi bisogna resettare in vista della semifinale della sessione serale “, ha dichiarato l’azzurro ai microfoni della Rai. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Nicolò Martinenghi: “Ho tanta voglia di far bene nei 50 rana, ho fatto troppi errori tecnici”

In questa notizia si parla di: rana - nuoto - nicolò - martinenghi

LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: subito Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.16: Il coreano Choi con 27?13 si aggiudica la sesta batteria e va al comando della graduatoria provvisoria.

Nuoto, Benedetta Pilato vince i 50 rana nel Mare Nostrum a Montecarlo. Tanti podi per gli azzurri - Calato il sipario sulla seconda e ultima giornata di gare della prima tappa del Mare Nostrum a Montecarlo.

Nuoto, Simone Cerasuolo e Chiara Tarantino in evidenza a Merano. Ceccon gareggia nei 50 rana - Andata in archivio la seconda e penultima giornata di gare nel Meeting di Merano. La manifestazione è occasione per vedere all’opera alcuni atleti della Nazionale italiana di nuoto, che stanno lavorando per essere pronti in vista dei Mondiali a Singapore di fine luglio.

Mondiali di nuoto di Singapore 2025: argento per Nicolò Martinenghi nei 100 rana e bronzo per Thomas Ceccon nei 50 farfalla Vai su X

Grand’Italia a Singapore! Ai mondiali di nuoto arrivano due splendidi podi: Nicolò Martinenghi argento nei 100 rana, Thomas Ceccon bronzo nei 50 farfalla! Approfondisci qui https://bit.ly/3H95nvn Federazione Italiana Nuoto Vai su Facebook

Martinenghi argento nei 100 rana ai Mondiali di nuoto: Sono stato male, vale un oro; Nicolò Martinenghi argento 100 rana ai Mondiai di nuoto, chi è il fuoriclasse azzurro; Mondiali di nuoto di Singapore, Nicolò Martinenghi conquista l'argento nei 100 rana.