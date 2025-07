Nuoto Luca De Tullio manca l’accesso alla finale degli 800 stile libero ai Mondiali 2025

Niente da fare per Luca De Tullio, impegnato nella mattinata di Singapore nelle batterie degli 800 stile libero dei Mondiali 2025 di nuoto in corsia. Nella World Aquatics Championships Arena, il pugliese non si è espresso ai massimi livelli, non trovando mai quella progressione che lo caratterizza quando è in piena forma. Un ritmo, infatti, troppo compassato che si protratto per tutta la prova e non ha permesso all’azzurro di ottenere un tempo sufficiente per essere presente nella finale di domani. Il nostro portacolori ha concluso, infatti, col crono di 7:53.04 (13°), distante anni luce dal 7:44. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Luca De Tullio manca l’accesso alla finale degli 800 stile libero ai Mondiali 2025

In questa notizia si parla di: nuoto - luca - tullio - finale

Busto Arsizio, la passione per i Lego e il volontariato nel nuoto con i disabili: chi era Luca Rusconi - Solbiate Olona, 12 giugno 2025 – Incidente mortale ieri mattina a Solbiate Olona in via per Fagnano. A perdere la vita il motociclista Luca Rusconi, 54 anni, di Busto Arsizio.

Luca Tranzillo morto di infarto durante la Traversata dello Stretto di Messina: lutto nel mondo del nuoto - Nuoto in lutto: Luca Tranzillo morto a 52 anni per infarto durante la traversata dello Stretto di Messina.

Morto Luca Tranzillo, infarto durante la Traversata dello Stretto di Messina: mondo del nuoto sotto choc - Luca Tranzillo, dirigente e istruttore di nuoto master molto conosciuto, è morto a 52 anni di infarto durante la Traversata dello Stretto di Messina.

L'azzurro sale sul podio con il nuovo record italiano (22.67), dopo aver conquistato anche la finale nei 100 dorso Vai su Facebook

Nuoto, Luca De Tullio manca l’accesso alla finale degli 800 stile libero ai Mondiali 2025; Singapore. Day 1. Batterie concluse. Marco De Tullio e le 4x100 stile libero in finale. Passano il turno; Ceccon, Cocconcelli, Martinenghi e Viberti; Nuoto, Mondiali in vasca corta: Razzetti e la 4x100 stile libero d'argento a Budapest.

Mondiali nuoto: staffette e De Tullio in finale, Martinenghi e Ceccon in semifinale - Marco De Tullio nei 400 sl e le staffette 4x100 stile libero sono in finale; Costanza Cocconcelli, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e ... Riporta informazione.it

Mondiali nuoto Singapore, De Tullio e le staffette in finale. Bene Ceccon - Costanza Cocconcelli accede alla semifinale dei 100 farfalla con il sedicesimo crono. Secondo msn.com