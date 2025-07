Nuoto in tv oggi Mondiali 2025 | orari semifinali e finali 29 luglio programma streaming azzurri in gara

I Mondiali di nuoto 2025 sono pronti a vivere la loro terza giornata di gare. La World Aquatics Championship Arena di Singapore sarĂ teatro delle batterie nella mattinata e delle semifinali e finali nel pomeriggio italiano. Saranno cinque i nuovi titoli iridati che verranno assegnati, con l’Italia a caccia di nuove medaglie per arricchire il proprio medagliere. Il Bel Paese, dopo l’argento nella giornata di apertura della 4Ă—100 stile libero maschile, ha ieri ottenuto altri due metalli, con Nicolò Martinenghi, secondo nei 100 rana e con Thomas Ceccon, bronzo nei 50 farfalla. Quest’ultimo sarĂ protagonista anche nella giornata odierna nell’ultimo atto dei 100 dorso, con l’occasione di portare un’altra medaglia al nostro paese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto in tv oggi, Mondiali 2025: orari semifinali e finali 29 luglio, programma, streaming, azzurri in gara

In questa notizia si parla di: nuoto - mondiali - semifinali - finali

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

DA OASPORT - #Nuoto #AnitaBottazzo #AnitaGastaldi #CarlosDAmbrosio Nuoto, medaglie per Martinenghi e Ceccon nelle finali dei Mondiali. Rivelazione Bottazzo, D’Ambrosio sempre più in alto: Seconda giornata di semifinali e di finali andata in archivio all Vai su X

Giornata di emozioni e soddisfazioni per l'Italia nei Mondiali di nuoto a Singapore: il racconto di semifinali e finali del day-2 Vai su Facebook

Mondiali di nuoto di Singapore: Martinenghi è argento nei 100 rana, Ceccon bronzo nei 50 farfalla - La squadra USA frenata da un virus; NUOTO, MONDIALI SINGAPORE 2025: I RISULTATI DELLE FINALI & SEMIFINALI DAY 2; Mondiali nuoto, argento Italia nei 4x100!.

Il medagliere dei Mondiali di nuoto di Singapore 2025 - Ecco il medagliere, tutti i premiati italiani, e il programma delle prossime gare ... Da corriere.it

Mondiali di nuoto, i risultati delle gare di oggi: i tempi delle batterie - Simona Quadarella centra la finale dei 1500 stile libero ai Mondiali di Singapore: la 26enne chiude al 3° posto la propria batteria dominata dalla statunitense Ledecky. Riporta sport.sky.it