Nuoto coppia di argenti mondiali per l’Italia con Quadarella e Ceccon Bottazzo giù dal podio

Calato il sipario sulla terza giornata di semifinali e di finali dei Mondiali 2025 di nuoto in corsia a Singapore. Nella World Aquatics Championships Arena, c’era attesa in casa Italia su quello che sarebbe accaduto perchè il Tricolore era ben presente nella vasca da 50 metri del Sud-Est asiatico. Il bilancio del day-3 è stato di due argenti, portando il bilancio alla competizione in vasca a 4 argenti e 1 bronzo per l’Italia. La prima medaglia è stata quella di una straordinaria Simona Quadarella, capace di firmare un inatteso record europeo di 15:31.79, polverizzando il primato della danese Lotte Friis e il suo record italiano, e conquistando una piazza d’onore (argento) alle spalle della regina Katie Ledecky (15:26. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, coppia di argenti mondiali per l’Italia con Quadarella e Ceccon. Bottazzo giù dal podio

