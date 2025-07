Il peso dell’esordio. Non è riuscita a esprimersi come avrebbe voluto Bianca Nannucci nella sua prima gara dei Mondiali 2025 di nuoto in corsia a Singapore. Nella piscina da 50 metri asiatica, la giovane toscana, esordiente in una competizione di questo livello, ha faticato a trovare il ritmo dalle prime bracciate, accumulando così un distacco troppo importante rispetto alle altre. Il passaggio ai 100 metri di 59.01, infatti, si è rivelato troppo lento, anche per la chiusura nell’ultima vasca in 29.84 che ha fatto capire quanto le energie fossero ancora ben presenti nella classe 2008 tricolore, che sfrutterà quest’esperienza per provare a fare meglio nella 4×200 stile libero femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, Bianca Nannucci eliminata nelle batterie dei 200 stile libero ai Mondiali 2025