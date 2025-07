Nuoto Bianca Nannucci debutta ai Mondiali

Prato, 29 luglio 2025 - Ha fatto registrare il venticinquesimo miglior tempo, fermando il cronometro sul tempo di 1:59.24. E' così che la diciassettenne Bianca Nannucci ha debuttato nei 200 stile ai Mondiali di Singapore nelle scorse ore, non riuscendo tuttavia a passare le eliminatorie e ad accedere alle finali. Del resto, la nuotatrice nata negli Stati Uniti da genitori pratesi, campionessa europea “juniores” in carica, era alla prima vera esperienza nella massima rassegna intercontinentale tra le “grandi”. E giĂ esserci, in questa fase, rappresenta un successo: si tratta di esperienza che le sarĂ utile tanto per la 4X200 quanto per il futuro, puntando a migliorare e ad alzare ulteriormente l'asticella. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuoto, Bianca Nannucci debutta ai Mondiali

