Buona la prima per Alberto Razzetti e Federico Burdisso. I due azzurri sono stati impegnati nelle batterie dei 200 farfalla dei Mondiali 2025 di nuoto in corsia. Nella piscina della World Aquatics Championships Arena, il ligure e il lombardo hanno centrato l’accesso alle semifinali col 4° e 13° tempo, dovendo fare i conti con un contesto molto qualitativo. Nonostante le assenze del primatista del mondo della distanza, Kristof Milak, e del campione olimpico, Leon Marchand, raramente si è visto un livello così alto fin dalle heat del mattino. Ciò è evidenziato dai tempi dei primi tre dell’overall: l’americano Luca Urlando davanti a tutti in 1:52. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, Alberto Razzetti e Federico Burdisso approdano nelle semifinali dei 200 farfalla ai Mondiali 2025