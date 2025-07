Novara chiude un Carrefour in città

Uno dei Carrefour della città chiude.Sulla porta del punto vendita di via Gnifetti c'è infatti un cartello che annuncia la chiusura, almeno temporanea, del supermercato. I dipendenti sono stati ricollocati in altri Carrefour. La chiusura sembra non abbia nulla a che vedere con il passaggio della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: carrefour - chiude - città - novara

Il Carrefour chiude? Pagazzano rischia di perdere l’unico supermercato - Pagazzano. Il Carrefour di via don Luigi Milani, l’unico supermercato di Pagazzano, potrebbe chiudere entro fine mese.

Chiude (anche) il Carrefour. Così il centro commerciale più antico di Roma è davvero a un passo dal declino - Il Carrefour di CinecittàDue ha chiuso. Così il centro commerciale più antico di Roma resta per il momento anche senza supermercato.

Novara, chiude un Carrefour in città; Novara, Carrefour chiude in via Gnifetti: ora si spera nella nuova proprietà; Supermercati aperti 1 maggio in Italia, la lista e gli orari per fare la spesa da Nord a Sud.