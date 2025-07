Notte Verde Bianca Rossa Torna il grande evento tra vie e piazze del centro

Torna a CittĂ della Pieve la " Notte Verde Bianca Rossa – La Notte dello Stile Italiano ", in programma per sabato 2 agosto tra le vie e le piazze del centro storico. Cibo di strada italiano, stand espositivi, villaggi della salute e il 5° Festival degli Artisti di Strada animeranno la cittĂ . Un evento diffuso e coinvolgente, capace di unire cultura e intrattenimento in una festa dedicata al saper fare italiano. In programma anche l’apertura straordinaria della Rocca a mezzanotte a cura dell’Ufficio turistico comunale e quella del Museo di Storia Naturale e del Territorio, ad opera dell’Associazione Gruppo Ecologista "Il Riccio", per offrire un’occasione unica di scoperta e approfondimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Notte Verde Bianca Rossa. Torna il grande evento tra vie e piazze del centro

In questa notizia si parla di: notte - verde - bianca - rossa

Notte verde a Milano: salita in Torre Branca offerta, aperitivo, degustazione e party in terrazza - Un evento esclusivo dove gli ospiti saranno immersi in un’atmosfera unica. Il JustMe si trasforma per l’occasione, con un allestimento tematico in perfetta armonia con il Parco Sempione: luci soffuse, scenografie e dettagli verdi creeranno un’ambientazione suggestiva.

Pro Loco Palagiano. Talking Heads · Psycho Killer (2005 Remaster). ZONA ROSSA – Piazza Vittorio Veneto La Notte Bianca parte col botto da qui! 4 agosto – dalle 20:00: apertura evento con saluti istituzionali Teatro, danza, poesia, acrobazie... e pur Vai su Facebook

Torna a Città della Pieve la “Notte Verde Bianca Rossa – La Notte dello Stile Italiano”; Notte Verde Bianca Rossa. Torna il grande evento tra vie e piazze del centro; Notte Verde Bianca Rossa, festa d’Italia a Città della Pieve.

L’Asinelli verde, bianca e rossa. Il regalo di Ascom ai bolognesi per ... - ieri dalle 17 all’una di notte, ha illuminato di verde, bianco e rosso uno dei simboli di Bologna per festeggiare in maniera particolare la ’Festa del ... Scrive ilrestodelcarlino.it