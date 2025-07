Notizie dal Mondo ASviS | il gap di genere si restringe ma sono necessari altri 123 anni per la piena parità

Riproponiamo il testo di Ilaria Delli Carpini del Comitato ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul link ASviS del 9 luglio 2025. Global Gender Gap Report 2025: il 68,8% del divario di genere è stato colmato da 148 economie, ma persistono ampi squilibri nella partecipazione economica e nell’emancipazione politica. Tre regioni del mondo guidano il progresso. “Le economie che sfruttano l’intero spettro del loro talento e capitale umano sono piĂą preparate a orientarsi in un’era di trasformazione e accelerare la produttivitĂ e la prosperità ”. Lo sottolinea Saadia Zahidi Managing, managing director del World economic forum (Wef). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il gap di genere si restringe, ma sono necessari altri 123 anni per la piena parità - Global Gender Gap Report 2025: il 68,8% del divario di genere è stato colmato da 148 economie, ma persistono ampi squilibri nella partecipazione economica e nell’emancipazione politica. Lo riporta ansa.it

Firmato il protocollo ASviS–ReCUI per l’educazione allo sviluppo sostenibile - Al primo World Youth Skills Day nasce un’alleanza tra università, istituzioni e società civile per promuovere la cultura della sostenibilità e investire nei giovani come protagonisti del cambiamento. Da ansa.it