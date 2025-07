note a premilcuore giovani talenti musicali brillano in appennino

Questa sera, alle 20.30, nella pieve di San Martino a Premilcuore, partirà il progetto della Young Musicians European Orchestra e della Siae (Società Italiana Autori ed Editori), per promuovere le attività dei giovani musicisti e dei giovani compositori italiani. Si tratta di una serie di concerti che, dopo Premilcuore, si svolgeranno anche a Ravenna, Forlì, Cervia, Brisighella e Salerno, a cura della Cooperativa Emilia Romagna Concerti. Il programma prevede il Quintetto per archi e chitarra ‘Fandango’ di Luigi Boccherini, un brano molto brillante in cui sono evidenti gli influssi della musica popolare spagnola, affidato alla bravura del chitarrista Mattia Masini, musicista forlivese di talento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

