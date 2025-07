Noos le pagelle del 28 luglio | viaggio nel Sistema Solare 8 lo stare a tavola in Italia 10

Alberto Angela è stato in grado di mettere insieme tematiche molto distanti tra loro nell’ ultima puntata di Noos. Parliamo di pianeti e costellazioni, così come dei piatti della cucina italiana, di energie rinnovabili e sessualitĂ . Ecco un’analisi della puntata del 28 luglio 2025. Viaggio nel Sistema Solare. Voto: 8. Con una colonna sonora a dir poco perfetta, il pubblico è stato accompagnato in un viaggio tra stelle e pianeti, con prima tappa tra le nubi di acido solforico di Venere. Tanto bello nell’impatto estetico (da lontano) quanto letale di persona: “Un luogo dove non c’è spazio per la vita”. 🔗 Leggi su Dilei.it

