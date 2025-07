Non stelle ma frammenti di cometa | ecco cosa sono le Perseidi?

È soprattutto in estate inoltrata che possiamo ammirare un cielo notturno acceso da scie luminose: si tratta delle Perseidi, le “stelle cadenti” più celebri dell’anno, che trasformano la notte in un suggestivo spettacolo catturando l’immaginazione di astronomi e semplici osservatori. Non si tratta di vere e proprie stelle, ma di frammenti di una cometa che si incendiano in un lampo fugace al passaggio dall’atmosfera terrestre. Scopriamo qualcosa in più su questo splendido regalo del cosmo, che incanta il mondo ormai da secoli. Le Perseidi devono il loro evocativo nome alla costellazione di Perseo (l’eroe mitologico che sconfisse Medusa), e più precisamente alla stella Eta Persei, da cui sembrano irradiarsi le sue “figlie” nel cielo notturno. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Non stelle, ma frammenti di cometa: ecco cosa sono le Perseidi?

Anche quest'anno il cielo d'agosto ci regalerà uno degli spettacoli più suggestivi: lo sciame meteorico delle Perseidi, generate dai frammenti lasciati dalla cometa Swift-Tuttle. Lo sciame sarà visibile già da fine luglio, ma il picco è atteso tra l'11 e il 13 agos

Le “lacrime di San Lorenzo”, frammenti di una cometa periodica; Pronti per ammirare le “stelle cadenti” di agosto; San Lorenzo non è il momento migliore per vedere le stelle cadenti.