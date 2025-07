Non solo dazi e euro forte Gli agricoltori ora temono anche l’ipotesi Mercosur

L’Unione europea minaccia dazi sui prodotti statunitensi da 95 miliardi di euro - L’8 maggio l’Unione europea ha minacciato dazi doganali per un valore di 95 miliardi di euro sui prodotti statunitensi, tra cui automobili e aerei, in caso di fallimento dei negoziati commerciali con l’amministrazione Trump.

L’incognita dei dazi americani sulle imprese di Brescia e Bergamo. Il nodo dell’export e 3,3 miliardi di euro a rischio - Brescia, 13 luglio 2025 – Ci sono anche Brescia e Bergamo tra le province più esposte ai dazi americani.

“Dazi? Parmigiano a 58 euro al chilo per gli americani: mercato in pericolo” - Reggio Emilia, 15 luglio 2025 – Anche il sindaco di Reggio, Marco Massari, va in trincea per opporsi alla battaglia dei dazi lanciata dal presidente Usa Donald Trump.

Dazi, le categorie economiche ora chiedono ristori e tassi più bassi - «Per noi tutto quello che è oltre allo zero è un problema», mette in chiaro il presidente di Confindustria Orsini ... Lo riporta msn.com

Dazi e dollaro debole. Il conto supera i 500 milioni per farmaci, vino e moda: "Ora il governo ci aiuti" - Confindustria: "Preoccupati per l’occupazione, il 16% del made in Italy esportato in Usa è toscano". Riporta msn.com