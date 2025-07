Nelle ultime settimane Raoul Bova è, suo malgrado, al centro delle cronache rosa nazionali, dopo le scottanti rivelazioni di Fabrizio Corona sul suo conto. Il Re dei Paparazzi, infatti, ha reso noto al grande pubblico, un messaggio audio del famoso attore, durante l’ultima puntata di Falsissimo, destinato a Martina Ceretti. La missiva digitale di Raoul Bova avrebbe svelato un suo tradimento ai danni della compagna RocĂ­o Muñoz Morales, che è diventato anche oggetto d’indagine delle autoritĂ giudiziarie. L’attore, infatti, sarebbe stato destinatario di un ricatto portato avanti dalla modella e da un suo amico, per ottenere del denaro in cambio della non pubblicazione dell’audio incriminato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Non solo Bova, tradimenti vip degli ultimi tempi, dai Ferragnez a Totti-Blasi