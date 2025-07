Non si ferma all' alt e scappa per le vie del paese rintracciato grazie alle telecamere e denunciato

I Carabinieri di Sant’Agata sul Santerno, sabato scorso, al termine di una breve indagine, hanno denunciato un 58enne della zona, per resistenza a pubblico ufficiale, dopo che lo stesso non si è fermato ad un controllo.Sabato mattina, i militari stavano effettuando uno specifico servizio di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: denunciato - ferma - scappa - paese

Si ferma all’alt, inveisce contro gli agenti. Sanzionato e denunciato per violenza e minacce - Un automobilista è stato fermato per una violazione al codice della strada. Durante il controllo, alla notifica del ritiro della patente ha reagito tentando di riappropriarsi del documento e ha inveito contro gli agenti.

Follia lungo la Pontina: prima ostacola l’ambulanza, quindi la ferma e picchia il medico. Denunciato dalla Polizia - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un pomeriggio di grande paura si è consumato ieri a Terracina, lungo la Pontina, dove un’ambulanza, diretta verso un residence per soccorrere un bambino in gravi condizioni, è stata ostacolata da un automobilista visibilmente ubriaco.

Pregiudicato senza assicurazione non si ferma all'alt: denunciato - Città di Castello, 10 luglio 2025 - La Notte Fucsia per lui si è trasformata in una nottataccia nera.

È un inno all’amore, che non si ferma nemmeno di fronte alla violenza della mafia, quello che Roberto Saviano porta sul palco con “L’amore mio non muore”, recital andato in scena il 19 luglio a Canazei. La storia scritta e rappresentata è quella di Rossella C Vai su Facebook

Non si ferma all'alt e scappa per le vie del paese, rintracciato grazie alle telecamere e denunciato; Ignora l’alt e fugge nel traffico: denunciato; Non si ferma all'alt e scappa a bordo della moto: bloccato e sanzionato.

Non si ferma all’alta e scappa, ma viene rintracciato e denuciato: patente ritirata - I Carabinieri di Sant’Agata sul Santerno, sabato scorso, al termine di una breve indagine, hanno denunciato un 58enne della zona, per resistenza a Pubblico Ufficiale. Riporta ravennawebtv.it

Scappa da un controllo della Polizia e guida ubriaco per 10 chilometri nel Bresciano: denunciato un 30enne - Un 30enne che ha tentato di sfuggire a un controllo della Polizia è stato inseguito per oltre 10 chilometri attraverso 3 paesi in provincia di Brescia ... Secondo fanpage.it