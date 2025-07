non potevo non farlo papa leone il gesto a sorpresa spiazza tutti

Un’apparizione imprevista ma carica di emozione. Papa Leone XIV ha raggiunto nel tardo pomeriggio di oggi piazza San Pietro, sorprendendo le migliaia di giovani radunati per il giubileo a loro dedicato. La messa era appena terminata quando monsignor Rino Fisichella, responsabile dell’organizzazione dell’Anno Santo, ha preso la parola per trattenere i presenti: “ Non andate via – ha annunciato – il Papa ci fa una sorpresa e ci viene a salutare ”. Pochi minuti dopo, l’ingresso della papamobile ha acceso l’entusiasmo. Leone XIV, prima di salire sul mezzo, ha percorso un tratto a piedi, tra applausi e cori, stringendo mani e benedicendo i fedeli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

