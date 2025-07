Non ho finito di fare la mamma; Paola dona un rene al figlio Lelio salvandogli la vita La famiglia abita a Cisterna

ABBONATI A DAYITALIANEWS "Non ho finito di fare la mamma", così scrive Paola, una madre che ha compiuto il gesto più grande per il suo figlio Lelio, affetto da una grave malattia renale. Paola ha deciso di donare un rene al figlio, un atto che ha cambiato la vita di entrambi. Un gesto di amore, di coraggio e di speranza, che è avvenuto il 22 luglio 2025 al Policlinico Gemelli di Roma. Una madre che non si arrende: la donazione di rene. Lelio, uomo di mezza età, ha dovuto lottare per anni contro una malattia renale che lo costringeva a continui ricoveri ospedalieri e sedute di dialisi. La situazione, con il passare del tempo, è diventata sempre più grave, e quando non c'era più alternativa, Paola non ha esitato a fare la sua parte.

