Non è magia è fisica | cosa succede davvero quando i popcorn scoppiano e perché è poetico

Che sia in un cinema gremito di persone o nella cucina di casa, il suono dei popcorn che scoppiano viene sempre accolto con gioia, poichĂ© prelude a un momento di leggerezza e relax. Ma dietro quel famosissimo "pop" si nasconde un prodigio della natura e della fisica, un'esplosione in miniatura che trasforma un chicco di mais in uno snack irresistibile. Si tratta di un fenomeno in apparenza semplice, ma che affascina scienziati e golosi in egual misura. Scopriamo allora perchĂ© i popcorn scoppiano e come fa un umile seme di mais a diventare il re delle serate davanti a uno schermo. Non tutto il mais è destinato a scoppiare: solo una varietĂ specifica, lo  Zea mays everta, ha le caratteristiche giuste.

