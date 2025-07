No della Corte d’Appello di Genova Vanni la revisione è inammissibile I legali insistono | si va in Cassazione

di Stefano Brogioni GENOVA Non c’è certezza sulla specie degli esemplari di ditteri che avevano colonizzato il cadavere a causa della bassa qualitĂ delle vecchie foto. E non c’è certezza neanche sulla temperatura a Scopeti e dentro la tenda in cui venne rinvenuto il corpo di Nadine Mauriot, trucidata assieme al fidanzato Jean Michel Kraveichvili nel settembre del 1985 dal mostro di Firenze. Sono i principali motivi che hanno ispirato l’ordinanza, “pensata“ per oltre un mese, con cui i giudici della corte d’appello di Genova hanno ritenuto inammissibile l’istanza di revisione dell’ergastolo inflitto a Mario Vanni, il postino di San Casciano condannato in qualitĂ di “spalla“ di Pietro Pacciani per quattro delitti, firmati dalla calibro 22, avvenuti nelle campagne intorno a Firenze tra il 1982 e il 1985. 🔗 Leggi su Lanazione.it

