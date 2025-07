Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch ricevono il firmware 20.30 – Note dell’aggiornamento

Nintendo ha rilasciato un nuovo aggiornamento del firmware per Nintendo Switch 2  e Nintendo Switch, portando entrambe le console alla versione 20.3.0. Questo aggiornamento introduce principalmente miglioramenti alla stabilitĂ del sistema, oltre ad alcune correzioni minori. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e come installarlo. Cosa include l’aggiornamento 20.3.0?. Nintendo Switch 2 – Versione 20.3.0. Miglioramenti alla stabilitĂ generale  per un’esperienza piĂą fluida.. Correzioni minori per ottimizzare le prestazioni del sistema.. Nintendo Switch – Versione 20.3.0. Miglioramenti alla stabilitĂ del sistema  per prevenire crash e bug. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch ricevono il firmware 20.3.0 – Note dell’aggiornamento

