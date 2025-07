Niente parcheggio in via Ventina | indennizzo di Rfi al Comune di Sondrio

Un indennizzo da 60 mila euro da parte di Rfi: è quello che percepirĂ il Comune di Sondrio vista la mancata realizzazione del parcheggio temporaneo di via Ventina.Lo ha annunciato l’assessore all’urbanistica del capoluogo Carlo Mazza rispondendo a un’interrogazione presentata dal Partito. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: parcheggio - ventina - indennizzo - comune

