Nicolussi Caviglia si intensificano le voci sull’ex Juve! Può tornare subito in Serie A e sorridono anche…i bianconeri Tutti i dettagli

Nicolussi Caviglia, voci sempre più fitte sull’ex Juve! Può tornare subito in Serie A, e a sorridere sono anche.i bianconeri. Le novità. Il Bologna non molla la presa e continua a lavorare per portare in rossoblù Hans Nicolussi Caviglia. Secondo le ultime notizie riportate dall’esperto di mercato Nicolò Schira, la dirigenza emiliana prosegue nei contatti con il Venezia per il talentuoso regista, che è pronto a lasciare la Laguna per una nuova avventura in Serie A. Una trattativa che, curiosamente, interessa da vicino anche la Juventus. La situazione: il Venezia chiede 10 milioni, il giocatore vuole la Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nicolussi Caviglia, si intensificano le voci sull’ex Juve! Può tornare subito in Serie A, e sorridono anche…i bianconeri. Tutti i dettagli

Venezia, Di Francesco: «Ora la salvezza dipende solo da noi, c’è stato un grande atteggiamento. Su Nicolussi Caviglia dico questo» - Le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, dopo la sfida di Serie A contro la Fiorentina.

Zazzaroni, Nicolussi Caviglia e il rigore: “Non ha fatto fallo apposta” - (Adnkronos) – Il rigore per la Juve è un “regalo”. Le parole di Ivan Zazzaroni a Pressing infiammano il dibattito dopo l’ultima giornata di campionato.

Nicolussi Caviglia Venezia, parla il ds Antonelli: «Il suo futuro? Vedremo a fine campionato, vi dico come stanno le cose» - di Redazione JuventusNews24 Nicolussi Caviglia Venezia, parla il ds Antonelli sul futuro del centrocampista ex Juventus.

Compagnon brilla, un tempo per Nicolussi Caviglia: manita Venezia; Hans Nicolussi Caviglia è finalmente sbocciato: godiamocelo; Juventus, Thiago Motta: Mai litigato con Giuntoli. Sbagliato cedere Nicolussi Caviglia, non Fagioli e Kean.

Tmw - L'ex Juventus Nicolussi Caviglia potrebbe tornare in A: due club interessati... - Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb, Hans Nicolussi Caviglia potrebbe ritornare in Serie A nonostante la retrocessione con il Venezia, maturata contro la Juventus ... tuttojuve.com scrive

Nicolussi Caviglia via dal Venezia? Un club in pole, non è il Toro - Al Toro manca sempre un regista, o almeno un giocatore con le caratteristiche di Samuele Ricci, ma non sarà Hans Nicolussi Caviglia. Come scrive torinogranata.it