Nico Gonzalez Juventus | l’argentino è ancora nel mirino di quel club? Le ultimissime di mercato

Nico Gonzalez Juventus: l’esterno argentino è ancora un obiettivo di quel club? Le ultimissime di mercato in casa bianconera L’Inter continua a sondare il mercato alla ricerca di soluzioni per completare il reparto offensivo in vista dell’imminente stagione di Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club nerazzurro mantiene vivo l’interesse per Nico . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Nico Gonzalez Juventus: l’argentino è ancora nel mirino di quel club? Le ultimissime di mercato

In questa notizia si parla di: mercato - nico - gonzalez - juventus

Real Madrid, dopo Huijsen c’è Mastantuono: contratti tra le parti. L’intreccio di mercato con Nico Paz | Primapagina - 2025-05-16 22:15:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Real Madrid, dopo Huijsen c’è Mastantuono: contratti tra le parti.

Real Madrid, dopo Huijsen c’è Mastantuono: contratti tra le parti. L’intreccio di mercato con Nico Paz - Il Real Madrid è letteralmente scatenato in vista della sessione estiva di calciomercato e dopo aver ormai chiuso l`acquisto di Dean Huijsen.

Inter, incassi record per la Champions: Nico Paz e altri 3 colpi dal mercato - I nerazzurri hanno ottenuto degli incassi super per il raggiungimento della finale di Champions League e puntano a un calciomercato da sogno per l’estate Inter, incassi record per la Champions: Nico Paz e altri 3 colpi dal mercato (LaPresse) – SerieANews.

JUVENTUS MERCATO DEEP DIVE ? @_Morik92_ - Vlahovic - Milan? - Tim Weah - Marseille - Nico Gonzalez & Milik - Jadon Sancho - Randal Kolo Muani - Tonali & Leoni - Donnarumma & much more https://youtu.be/beAQ2n Vai su X

La Juventus aspetta un colpo di scena dal mercato. Anche il riscatto di Conceicao insegna le difficoltà che possono esserci. Nico Gonzalez o... Vai su Facebook

Juventus, mercato bloccato: Vlahovic, Nico Gonzalez, Weah e Douglas Luiz rallentano i piani di Comolli e Modesto; Juve, dopo neanche un anno Nico è già un esubero. Ma può stappare il mercato...; Juve, l'attesa di Sancho: deve prima partire Nico Gonzalez.

Juventus, mercato bloccato: Vlahovic, Nico Gonzalez, Weah e Douglas Luiz rallentano i piani di Comolli e Modesto - Il mercato in uscita rallenta le operazioni della Juventus, e a pochi giorni della partenza in Germania - Segnala msn.com

Juve: l'Inter continua a monitorare Nico Gonzalez, Kelly verso la conferma - I nerazzurri continuano a seguire l'argentino come alternativa a Lookman, mentre il centrale inglese va verso la permanenza ... it.blastingnews.com scrive