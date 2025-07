Netanyahu | ostacolo è ostinazione Hamas

19.20 Il primo ministro israeliano Netanyahu insiste: "L'ostacolo principale" nei negoziati per un accordo di rilascio degli ostaggi è l'"ostinazione" di Hamas. "Da quando la delegazione è tornata dal Qatar, non abbiamo smesso di provarci. Ma c'è un ostacolo principale e tutti lo sanno: Hamas. Rimane ostinata nel suo rifiuto", afferma Netanayahu in un videomessaggio dopo una riunione con i suoi consiglieri. E assicura: "Non molliamo. Continueremo a fare tutto il possibile per riportarli a casa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it