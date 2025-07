Nesti | Inter con Lookman in rosa un giocatore verrebbe sacrificato

L’Inter per molti tifosi sta facendo un errore strategico acquistando Ademola Lookman. In questo modo un giocatore nerazzurro avrebbe meno spazio negli 11 titolari. RIFLESSIONE – L’Inter, secondo Carlo Nesti, intervenuto a Radio Sportiva, potrebbe compromettere o penalizzare un giocatore nerazzurro con un possibile arrivo di Ademola Lookman: « Parlando di Inter capisco la preoccupazione nerazzurra e azzurra, che io condivido, riguardante Pio Esposito. Siamo sempre alle solite. Va bene che l’Inter giocherĂ tante partite ed è impegnata su 3 fronti. In un calcio con meno stranieri sarebbe titolare e sarebbe utilissimo anche per Gennaro Gattuso per la nazionale ». 🔗 Leggi su Inter-news.it

