Nel deserto demografico dell’Irpinia Santo Stefano del Sole dà un segnale di vita

Tempo di lettura: 2 minuti La fotografia scattata dalle ultime proiezioni demografiche dell’ ISTAT restituisce un quadro preoccupante per la provincia di Avellino. Entro il 2050, l’Irpinia rischia di perdere circa 80.000 residenti, con un calo medio stimato di 3.000 abitanti all’anno. Un declino costante che riguarda non solo le aree interne e montane, ma anche il capoluogo, Avellino, che potrebbe scendere dagli attuali 52.121 abitanti a poco più di 43.000, con una perdita di quasi 9.000 residenti nei prossimi 25 anni. Un fenomeno che appare ormai strutturale, alimentato da un mix di fattori: natalità in calo, popolazione anziana, migrazione dei giovani verso le grandi città o l’estero, assenza di opportunità lavorative. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nel deserto demografico dell’Irpinia, Santo Stefano del Sole dà un segnale di vita

In questa notizia si parla di: irpinia - deserto - demografico - santo

Dai campi profughi nel deserto algerino all’estate in Irpinia - Tempo di lettura: 3 minuti È atterrato domenica 6 luglio all’Aeroporto di Roma “Fiumicino” un gruppo di Piccoli Ambasciatori di Pace Sahrawi, bambini provenienti dai campi profughi nel deserto algerino, per dare inizio alla loro estate in Italia.

Nel deserto demografico dell’Irpinia, Santo Stefano del Sole dà un segnale di vita.