Siete avvisati, questo articolo contiene alcuni spoiler su I Fantastici 4: Gli Inizi. Adesso che lo sapete, possiamo partire. Nonostante quello dei cinecomic sia ormai uno dei generi più prolifici del cinema contemporaneo, non ho memoria di un film sui supereroi capace di farmi uscire dalla sala pensando ai look indossati da uno dei suoi protagonisti. Tra tutine attillate di qualsiasi colore, armature e maschere, tanto i Marvel Studios quanto i DC Studios non hanno mai veramente sentito il bisogno di concentrarsi sul modo in cui si vestono i loro protagonisti fuori dall'orario di lavoro. Complice la saturazione del genere, però, prima James Gunn e poi Matt Shakman – rispettivamente registi di Superman e I Fantastici 4: Gli Inizi – hanno sentito il bisogno di dare ai loro due film un'estetica diversa dal resto: via New York e metropoli contemporanee e grigiastre, dentro città variopinte e mondi retrofuturistici.

© Gqitalia.it - Ne I Fantastici 4: Gli Inizi Ben Grimm è l'icona di stile dell'Universo Cinematografico Marvel