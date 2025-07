Ndoye sorpasso decisivo del Nottingham Accordo col Bologna | affare da 50 milioni

Il sorpasso del Nottingham sul Napoli è cosa fatta: Dan Ndoye punta la Premier. Come un anno fa, con Zirkzee e Calafiori, ha avuto ragione il Bologna. Ha tenuto il punto: allora con Juve e Milan, che chiedevano attaccante e difensore per cifre attorno ai 25-30 milioni poi venduti tra i 45 e i 50, e oggi col Napoli. I partenopei hanno strappato Beukema, per il quale la Premier non si è mossa, non Ndoye, per il quale non sarebbero andati oltre i i 40 milioni. E’ arrivato il rilancio del Nottingham, che si è spinto a 42 milioni più 3 di bonus e il 20 per cento sulla futura rivendita e l’accordo di corrispondere 7 milioni ai rossoblù qualora il Nottingham non dovesse cedere Ndoye entro le prossime due stagioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ndoye, sorpasso decisivo del Nottingham. Accordo col Bologna: affare da 50 milioni

Ndoye, Nottingham's decisive move. Agreement with Bologna: a €50 million deal. - Napoli have been overtaken, the Swiss player is moving to the Premier League: Forest have made an unmissable offer, €42 million in fixed terms plus bonuses and a resale percentage. Riporta sport.quotidiano.net

