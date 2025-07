nata per battere i sovietici la nasa ha cambiato il destino del pianeta

La NASA, ovvero National Aeronautics and Space Administration, rappresenta uno dei capitoli più affascinanti dell’esplorazione umana. Nata in un momento di tensione internazionale, l’agenzia spaziale americana ha trasformato sogni impossibili in realtà concrete, portando l’umanità oltre i confini terrestri. L’ottobre del 1957 segnò un momento cruciale per gli Stati Uniti. Quando l’Unione Sovietica lanciò lo Sputnik 1, il primo satellite artificiale della storia, l’America si trovò improvvisamente in seconda posizione nella corsa spaziale. Questo evento, noto come “ crisi dello Sputnik “, creò un’ondata di preoccupazione nazionale che spinse il presidente Dwight Eisenhower ad agire rapidamente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

