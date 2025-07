Nasce Il Festival dello Spettacolo | tre giorni no stop tra musica cinema tv food e tanto altro

Dal 24 al 26 ottobre 2025, Milano ospiterĂ la prima edizione de Il Festival dello Spettacolo, il primo grande evento in Italia interamente dedicato a tutte le forme di intrattenimento: dalla musica al cinema, dalle serie TV allo sport, dal food ai contenuti per bambini. Una vera e propria maratona culturale e pop, che si svolgerĂ negli spazi di Superstudio PiĂą in via Tortona 27, cuore pulsante della creativitĂ milanese. Ideato da TV Sorrisi e Canzoni, punto di riferimento storico del mondo dello spettacolo, il Festival sarĂ un’esperienza immersiva di tre giorni con anteprime, concerti, masterclass, show cooking, incontri con artisti, e un fitto calendario di attivitĂ per tutte le etĂ , dalle 10 del mattino fino a tarda sera. 🔗 Leggi su Funweek.it

