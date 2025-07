Napoli Solet in ghiaccio | può arrivare ora o a gennaio

Il Napoli sarebbe pronto ad acquistare Oumar Solet dall’Udinese, anche se per il momento vuole tenerlo in ghiaccio e capire cosa fare con la rosa attuale di difensori. Il francese può arrivare ora o a gennaio Solet può andar via da Udine? La risposta è sì ed è piuttosto strano che ancora non si sia . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: solet - napoli - ghiaccio - arrivare

Sprint Napoli per Solet: il difensore apre alla trattativa, corsia preferenziale per gli azzurri - Il Napoli si muove con decisione sul mercato e guarda in casa Udinese per rinforzare il reparto difensivo.

Solet avrebbe dato preferenza al Napoli, che vorrebbe anticipare gli altri club (Gazzetta) - Per la prossima stagione il Napoli dovrĂ creare una squadra completa per concorrere in quattro competizioni ( Serie A, Champions, Coppa Italia, Supercoppa).

Napoli, Solet o Bijol dell’Udinese le alternative a Beukema (Tmw) - Il Napoli sta tentando un grande colpo in difesa in vista della prossima stagione. Il preferito resta Sam Beukema del Bologna, ma servono circa 30 milioni per convincere i rossoblù a cederlo.

Napoli, Solet in ghiaccio: può arrivare ora o a gennaio.

Napoli, Solet in ghiaccio: può arrivare ora o a gennaio - Il Napoli sarebbe pronto ad acquistare Oumar Solet dall'Udinese, anche se per il momento vuole tenerlo in ghiaccio e capire cosa fare con la rosa attuale ... Da dailynews24.it

Juventus su Comuzzo? Il Napoli segue Solet dell'Udinese - Dove il classe 2000 è arrivato a inizio ottobre dopo aver rescisso il contratto con gli austriaci del Salisburgo, che lo avevano acquistato dal Lione per 4,5 milioni di euro nel mercato estivo ... Lo riporta calciomercato.com