Napoli, 29 luglio 2025 - Nella stagione che condurrà ai Mondiali 2026, per qualcuno una certezza, per molti altri una speranza a livello singolo e di Nazionale, molte scelte in sede di calciomercato vengono operate già guardando a un futuro che oggi appare lontano ma che invece è più vicino di quanto sembri. La preferenza di chi si sposta va date a quelle squadre che garantiscono un minutaggio sufficiente ad attirare l'attenzione del proprio commissario tecnico, mentre chi rimane comincia a reclamare spazio, pena proprio la minaccia di andare via. Poi c'è chi come Giacomo Raspadori rischia di vedere ancora più ridotta all'osso l'importanza nel progetto Napoli dopo gli innesti già operati in attacco e quelli in cantiere sempre nel medesimo reparto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, Raspadori verso la permanenza. Ma la concorrenza in attacco è aumentata

Napoli, Iachini su Raspadori: «La sua presenza migliora Lukaku. Sono una coppia d’attacco veramente di alto livello» - Napoli, Iachini su Raspadori. Le dichiarazioni del tecnico sull’attaccante italiano in coppia con Lukaku L’allenatore Giuseppe Iachini ha parlato a Kiss Kiss Napoli ai microfoni di Radio Goal, in riferimento particolare alla sfida del Napoli contro il Parma per la 37a giornata di campionato, ma non solo, commentando anche la coppia avanzata degli azzurri.

Napoli, proposta shock per Lookman: 25 milioni più Raspadori, ma l’Atalanta alza la posta - Il Napoli ha messo nel mirino Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’Atalanta, come rinforzo per la prossima stagione.

Calcio Napoli, Conte studia la formazione per Parma: la scelta tra Neres e Raspadori - Il tecnico del Calcio Napoli al lavoro a Castelvolturno per mettere in campo la migliore squadra possibile domenica sera: sembra fatta la scelta per il compagno di reparto di Lukaku.

