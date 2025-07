Napoli non solo Ndoye | altra beffa dal Bologna

Gli azzurri, dopo aver visto sfumare l’obiettivo Dan Ndoye, sono alla caccia di nuovi profili per andare a completare il reparto offensivo da mettere a disposizione di Antonio Conte. La squadra partenopea si ritroverĂ domani 30 Luglio per il secondo ritiro stagionale, che si terrĂ a Castel Di Sangro. I calciatori, dopo aver lavorato molto sul piano fisico, sono pronti all’ultimo ritiro prima della nuova stagione, ormai alle porte. Il calciomercato, però, non si ferma. Dopo aver fallito il colpo che portava all’esterno svizzero, il ds Manna si è subito messo alla ricerca di un nuovo esterno d’attacco, sondando anche il mercato estero. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

