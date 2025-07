Napoli il Tar boccia le zone rosse Nessuna emergenza eccezionale

Addio alle zone rosse della città di Napoli: lo ha deciso il Tar della Campania con una sentenza che ha annullato quanto stabilito inizialmente da Michele Di Bari, prefetto della citta partenopea, lo scorso 30 giugno (con una proroga) con il divieto di stazionamento in alcune aree del capoluogo. Le motivazioni del Tar. Il Tar ha giudicato non legittimo e lesivo di alcuni principi costituzionali l'esercizio del potere del prefetto visto che sono venuti a mancare i presupposti per questo tipo di ordinanza. In sostanza, non c'era alcun tipo di emergenza affinché determinate zone rosse della città fossero attive. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Napoli, il Tar boccia le "zone rosse". "Nessuna emergenza eccezionale"

