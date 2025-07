Il napoli è pronto per partire per l’Abruzzo, inizia la seconda fase della preparazione per la nuova stagione calcistica. Dopo la prima fase del ritiro a Dimaro, il Napoli entra nella seconda parte della preparazione estiva spostandosi a Castel di Sangro, in Abruzzo. Qui, gli uomini di Antonio Conte inizieranno ad affinare i meccanismi tattici in vista del debutto ufficiale in campionato, previsto a fine agosto. In Trentino il lavoro è stato incentrato principalmente sulla tenuta atletica e fisica, sul consolidamento del gruppo, invece in Abruzzo il calendario sarĂ scandito da una serie di test che prevedono allenamenti congiunti con avversari di livello, cruciali per valutare progressi e assetti tattici. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, il programma si arricchisce: aggiunte altre partite in ritiro di Castel di Sangro