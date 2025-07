Napoli e Salerno sul tetto del mondo a Tblisi | Curatoli e Gallo d’oro con la sciabola azzurra

Mondiali di Scherma: Italia d’oro a Tbilisi, Curatoli e Gallo trascinano gli azzurri sul tetto del mondo. TBILISI – Napoli e Salerno, insieme, sul gradino più alto del podio: succede ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Tbilisi, dove i campani Luca Curatoli e Michele Gallo, in squadra con Matteo Neri e Pietro Torre, hanno raggiunto l’oro Mondiale. Un quartetto perfettamente assortito, trascinato dal partenopeo Curatoli in versione leader dentro e fuori la pedana dopo il bronzo individuale. “Che Luca fosse un gran campione già si sapeva. Ma non tutti i campioni sono trascinatori” – racconta con voce orgogliosa il fratello e maestro Leonardo Caserta – “È questo che rappresenta il completamento di un atleta, al di là della qualità degli assalti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it